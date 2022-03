Catania, rapine in banca armato di coltello: arrestato

Due chiamate in pochi minuti hanno fatto scattare l'intervento della Polizia

CATANIA – Due rapine armato di coltello: nella mattinata di ieri personale delle volanti della Polizia ha arrestato un uomo che ha rapinato due banche nel giro di pochi minuti.

Intorno alle nove di ieri mattina due chiamate al 112 hanno segnalato altrettante rapine in corso all’interno di istituti di credito in via Giacomo Leopardi. In particolare, nella seconda telefonata, il direttore della banca ha fornito una dettagliata descrizione del rapinatore, che indossava una felpa grigia cappellino blu e jeans, indicandone anche la direzione di fuga.

Immediatamente è stata diramata dalla sala operativa una nota di ricerca con la descrizione dell’uomo, che è stato fermato poco dopo da un equipaggio delle moto-volanti.

Secondo gli accertamenti il fermato, un catanese di circa 60 anni, nel giro di pochi minuti ha consumato le due rapine minacciando i cassieri delle banche con un taglierino, facendosi consegnare nel primo caso la somma di 25 euro e nel secondo la somma di 335 euro, per poi allontanarsi rapidamente.

La perquisizione ha permesso di trovare, nelle tasche del giubbotto indossato dall’uomo, sia il coltello utilizzato per la rapina che la somma in contanti di 360 euro, che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Per i fatti sopra esposti, pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di rapina aggravata continuata e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.