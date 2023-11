Catania, reazione e fortuna finalmente si incontrano: e riecco i tre punti

La squadra resta in trasferta e prepara il match di Potenza

CATANIA – Il calcio non è mai stato scienza esatta. Nella banalità della frase, la prova scientifica di ciò che ha attraversato questo Catania negli ultimi 180 minuti. I punti persi con l’ultima in graduatoria ed il disorientamento convulsivo maturato nella sfida successiva che era esclusivamente da vincere (e che così non è stato). La girandola di tecnici che avrebbero dovuto sedersi in panchina prendendo il posto di mister Tabbiani e la conferenza stampa cominciata di pancia e finita con efficace razionalità dall’ad Grella. Si è conclusa ieri con la vittoria a Brindisi, la settimana più lunga della gestione Pelligra.

Il 2-0 in terra pugliese ha, quindi, risolto ogni questione? Certamente no. Ha spazzato via le nubi nere e dense di un gioco che si fa fatica a intravedere? Altrettanto no.

Ma la vittoria nella sfida infrasettimanale di recupero una cosa ce l’ha detta: questa squadra ieri ha deciso di non mollare e crederci fino in fondo. E, per una volta, anche la dea bendata non ha voluto girarsi dall’altra parte. Troppo presto dire se questa squadra abbia ritrovato sul serio la strada. Troppo tardi per rimpiangere le tante opportunità perdute.

Il Catania resta in trasferta in una sorta di vero e proprio ritiro: domenica, secondo impegno consecutivo in trasferta, in quel di Potenza e squadra che non rientrerà in città. Tecnico e giocatori avranno modo di preparare al meglio il match. Vietato fare passi indietro.

Questa stagione può ancora essere rimessa in carreggiata.

[Foto Catania Fc]