Catania, rebus commissioni: il Pd non ci sta

Maurizio Caserta denuncia l'assenza di confronto con la maggioranza

1' DI LETTURA

CATANIA – Sembrava una partita conclusa nel segno di una intesa istituzionale tutt’altro che fragile. Invece no: la questione della presidenza di commissione da attribuire alle forze di opposizione è ancora sospesa. Secondo i rumors, Gianina Ciancio (già deputata Ars del Movimento cinque stelle) sarebbe destinata alla commissione Regolamenti e Statuto, dando seguito a una opzione di garanzia condivisa. Dalle parole di Maurizio Caserta, capogruppo del Pd, emerge però tutt’altro scenario.

Eccolo: “Purtroppo, fino a questo momento, non vi è stato, tra i gruppi di maggioranza ed il gruppo del Partito Democratico, unico gruppo consiliare dell’opposizione regolarmente costituito, alcun confronto che potesse portare a una proposta condivisa”.

“Il gruppo del Partito Democratico – fa sapere Caserta – ritiene che si sia perduta un’occasione preziosa per rafforzare il lavoro delle commissioni, che certamente hanno bisogno del contributo di tutti i gruppi per garantire al consiglio comunale la massima efficacia nel fronteggiare i problemi della città. Il gruppo del Partito Democratico è, all’interno del Consiglio Comunale di Catania, un gruppo di grandezza media. L’assenza di questo gruppo dal confronto sulle garanzie istituzionali – conclude – non può certo far bene al lavoro assai impegnativo che il Consiglio si avvia a svolgere”.