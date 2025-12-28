Sono state avvistate dal Nucleo elicotteri dell'Arma

CATANIA – Avevano nascosto cinque auto rubate di grossa cilindrata e di lusso, tra cui una Jaguar, in mezzo alle vegetazione. Erano in una stradina rurale alle spalle del cimitero di Catania. Ma avevano fatto i conti senza il bel tempo e senza le perlustrazioni del nucleo elicotteri. I militari hanno scoperto il deposito sui generis di auto rubate e le hanno riconsegnate ai legittimi proprietari.

Gli investigatori le descrivono come auto di “alta gamma, abilmente occultate tra la fitta vegetazione”. Gli elicotteri hanno subito passato la segnalazione alla ‘territoriale’. E in pochi minuti il Nucleo radiomobile era sul posto, guidato per l’appunto dagli stessi elicotteristi.

Un intervento coordinato ‘dall’alto’

L’intervento ha permesso di raggiungere rapidamente il sito senza rischi, confermando quanto emerso dal monitoraggio aereo. I riscontri hanno confermato che i veicoli rinvenuti erano tutti rubati. I furti sono stati denunciati nei giorni scorsi in diverse zone del centro e della fascia costiera di Catania.

Per gli investigatori, quelle auto erano lì in attesa di essere trasferite altrove. Seguono, in pratica, un modus operandi riconducibile a gruppi criminali specializzati nel traffico illecito di veicoli, spesso destinati a mercati oltreconfine. Le auto recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione della Jaguar, il cui intestatario non è stato al momento rintracciato. Per questa ragione è stata e che è stata pertanto affidata a una ditta specializzata per la custodia.