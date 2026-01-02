Catania Rete Gas: “Più efficienza e sicurezza degli impianti”

Il presidente Todaro fa il bilancio del 2025 e indica gli obiettivi per il nuovo anno

CATANIA – Un caffè di inizio anno per fare il punto sul 2025 e guardare alle sfide future. È questo il senso del tradizionale incontro con il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, che ha tracciato il bilancio di un anno intenso e complesso per l’azienda partecipata etnea.

Il 2025 si è aperto con la riconferma di Todaro alla guida della società, insieme ai componenti del CdA Massimo Tempio e Melinda Condorelli, ma è stato segnato anche dalla grave esplosione del 21 gennaio in via Galermo, causata da una fuga di gas.

Un evento senza precedenti nella storia dell’azienda, affrontato con uno sforzo straordinario che ha consentito il rapido ripristino e la messa in sicurezza della rete, con oltre 5.500 utenze riattivate in tempi record. Il presidente ha ringraziato il personale, il sindaco Enrico Trantino, i Vigili del Fuoco e Italgas per il lavoro di squadra.

Da quella emergenza è nato un percorso di innovazione che ha portato all’introduzione di nuovi servizi tecnologici per il monitoraggio della rete e l’individuazione tempestiva di eventuali fughe di gas.

Parallelamente, sono stati avviati bandi di concorso per l’assunzione di personale specializzato, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza degli impianti, estendere la rete e sostituire circa 20 chilometri di condotte obsolete.

Per il 2026, Catania Rete Gas punta a portare il servizio in alcune aree della città ancora sprovviste di rete, rafforzando il proprio ruolo e mirando a competere con le principali realtà nazionali del settore. Un bilancio positivo che guarda al futuro all’insegna di sicurezza, innovazione ed efficienza.