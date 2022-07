Appalto rifiuti, sindacati: “Gema non ha rispettato accordi”

Le parti sociali chiedono un tavolo al Prefetto di Catania

1' DI LETTURA

Catania – Il Consorzio Gema di Catania ha disatteso gli impegni presi nel contesto del cambio appalto, e in sede di Ispettorato del Lavoro, attingendo senza regole alla lista dei 170 lavoratori inclusi nel bacino di precari redatto e sottoscritto in sede di cambio appalto. Il cambio di consegne tra la Dusty ed il Consorzio Gema, azienda salernitana con sede a Pagani che per i prossimi sette anni si occuperà del servizio di igiene urbana a Catania, non ha dunque onorato gli impegni ufficiali presi un anno fa con i sindacati. Lo segnalano la Fp Cgil di Catania, per bocca della segretaria generale Concetta La Rosa, insieme al segretario provinciale del sindacato Alfio Leonardi e al coordinatore di cantiere per conto della Fp Cgil, Salvo Di Salvo, la FIT CISL con il segretario generale Mauro Torrisi, e la Uil Trasporti con il segretario generale Salvo Bonaventura. Al momento la Gema ha assunto gli ultimi 20 lavoratori della lista senza rispettare il criterio di anzianità. Domani i rappresentanti sindacali chiederanno alla Prefettura di convocare al più presto le parti e cioè SRR, committente è Comune.