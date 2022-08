Rifiuti, ok della Regione: saranno spediti in Olanda

Autorizzato l'invio dalla discarica di Lentini a un termovalorizzatore (foto: l'impianto olandese che riceverà i rifiuti siciliani)

CATANIA – Diecimila tonnellate di rifiuti siciliani faranno un viaggio in nord Europa, per finire in un termovalorizzatore. Con l’autorizzazione della Regione, arrivata cinque giorni fa, la discarica di Lentini potrà spedire fino a luglio del 2023 diversi container di rifiuti in un impianto olandese, lasciando spazio al conferimento per 170 comuni della Sicilia Orientale.

La decisione è stata presa per mettere un freno all’emergenza dei conferimenti, che da mesi mette sotto pressione i comuni. A causa della saturazione degli impianti, infatti, la discarica di Lentini aveva comunicato una riduzione delle quote di rifiuti indifferenziati in entrata, portandoli da 1.200 a 70 tonnellate al giorno.

Il viaggio dei rifiuti siciliani si concluderà in un termovalorizzatore olandese. Proprio quello dei termovalorizzatori, e in generale degli impianti per il trattamento dei rifiuti, è un nodo che ancora non è stato sciolto dalla Regione: il presidente Nello Musumeci aveva annunciato la realizzazione di due termovalorizzatori in Sicilia, ma l’iter si è arenato. Sarà il prossimo presidente della Regione a dover affrontare la questione.