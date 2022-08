Rifiuti, quegli scatti impietosi per il Centro storico

Foto e post pubblicati dal fotografo catanese Fabrizio Villa.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Catania 21 agosto 2022. Così è (se vi pare).

Un racconto per immagini durante una passeggiata serale nel centro storico.

Bisogna fare qualcosa subito !!!”

Un post perentorio pubblicato dal noto fotografo catanese Fabrizio Villa: la questione rifiuti continua a tenere banco in città. E le foto in questione parlano abbondantemente chiaro.