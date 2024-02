Catania, riunita la commissione Personale: si è discusso di Macrostruttura

Sono intervenuti gli assessori Paolo La Greca a Alessandro Porto

CATANIA – Si è riunita, stamani, la nona commissione consiliare con delega al Personale e gli ospiti presenti sono stati il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Paolo La Greca, e l’assessore alla Viabilità, Alessandro Porto.

Nel corso della seduta, la commissione presieduta dalla consigliera Simona Latino, ha avuto modo di far rilevare ai due rappresentanti dell’amministrazione Comunale come nella nuova articolazione della Macrostruttura dell’Ente approvata dalla Giunta Comunale il 30 gennaio 2024, non fosse più presente la Mobilità nella Direzione corrispondente con le relative competenze, facendo anche una comparazione con la precedente Macrostruttura del 2022, dove invece era presente.

“Un problema che alla maggior parte dei cittadini potrebbe apparire di secondaria importanza, si commuta invece nel fulcro principale per del buon funzionamento della macchina comunale. La Macrostruttura rappresenta l’impalcatura su cui si fonda tutta la struttura organizzativa dell’Ente Comunale. La mancanza della voce Mobilità nella Direzione corrispondente avrebbe potuto causare disagi alla macchina comunale, ad esempio di fronte alla partecipazione di Progetti della Comunità Europea, come del resto hanno constatato gli stessi Assessori presenti, che hanno dato atto e merito all’accurato e scrupoloso lavoro svolto dalla Commissione, che si è avvalsa degli strumenti di confronto e delle indagini conoscitive nell’ambito delle proprie competenze”.

Gli Assessori, ringraziando la Commissione, hanno dichiarato di essersi subito attivati nella convocazione di una Giunta per sistemare questo refuso che avrebbe potuto avere ripercussioni burocratiche e tecniche non indifferenti nella gestione della struttura comunale.