Voli Catania-Roma, niente prenotazioni con Wizzair dal 7 novembre al 25 marzo

La "capacità della rotta" sarà utilizzata da Catania verso Torino, Tel-Aviv, Abu Dhabi e altre destinazioni

1' DI LETTURA

Stop alla rotta Catania-Roma con Wizzair dal 7 novembre al 25 marzo prossimo. La notizia della sospensione momentanea dei voli è confermata dal portale della compagnia low cost: tecnicamente, chiunque volesse prenotare un volo da Fontanarossa a Fiumicino con Wizzair, in questa fascia temporale di oltre tre mesi, semplicemente non può farlo.

Nessun problema, invece, per quanto riguarda la rotta Catania-Roma delle altre compagnie, ovvero Ryaniair e ITA Airways, che continueranno a svolgerla regolarmente sempre. Le prenotazioni dei voli Wizzair tra Catania e Roma, va specificato, possono sempre essere effettuate, ma per i giorni antecedenti al 7 novembre e, dopo, a partire dal 25 marzo.

E adesso è giunta una nota ufficiale dalla Compagnia aerea, pubblicata nella pagina Facebook dell’aeroporto: “Wizz Air monitora continuamente le performance e la domanda delle sue rotte per consentire alle destinazioni più popolari di avere le tariffe più basse possibili. Come di consueto, Wizz Air ottimizza la propria rete in base all’esito di queste revisioni in linea con la domanda attuale. Sebbene non siano state apportate modifiche alle dimensioni della base Wizz Air di Catania, la rete di rotte a Catania è stata “rimodulata”. La rotta Catania – Roma Fiumicino è stata cancellata e la capacità di tale rotta sarà utilizzata su altre rotte da Catania verso Torino, Tel-Aviv, Abu Dhabi, Memmingen/Monaco Ovest. Wizz Air rimane focalizzata sull’aeroporto di Catania e sui passeggeri italiani”.