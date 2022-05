“Solo un equivoco con Ryanair, potrò volare con i ventilatori”

Paola Tricomi, dottoranda siciliana, potrà raggiungere Pisa per discutere la tesi

CATANIA – Solo un “equivoco”, Paola Tricomi, la dottoranda siciliana che in seguito a una crisi respiratoria nel 2017 è costretta a muoversi con due ventilatori polmonari e una macchina per la tosse, potrà salire con la sua attrezzatura sul volo Ryanair da Catania a Pisa che aveva prenotato, potendo così raggiungere la città della torre pendente e discutere la sua tesi di dottorato alla Normale. Lo riferisce lei stessa – dopo il caso sollevato su LiveSicilia – su Facebook, spiegando di essere stata contattata dalla compagnia aerea. “Finalmente Ryanair si è degnata di telefonare con un operatore italiano il quale ha detto che potrò volare senza problemi – sottolinea Tricomi -, e che c’è stato un equivoco perché il ventilatore polmonare può volare senza alcuna difficoltà”. “Sento di dover ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa battaglia – aveva scritto Tricomi in un altro post pubblicato questa mattina -. Purtroppo è triste che bisogna ancora combattere per un semplice diritto come quello di respirare. Grazie”.