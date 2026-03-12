In programma urgenti interventi all'asse attrezzato

CATANIA – Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 7:30 e fino a cessate esigenze, sarà chiuso al traffico un tratto di Via Giuseppe Di Gregorio. È il cosiddetto asse attrezzato di Catania. Sono in programma urgenti lavori di manutenzione stradale fino allo svincolo di San Giorgio.

L’intervento, curato dalla Direzione Manutenzioni Strade del Comune, riguarda la sistemazione di una grata a nastro situata dopo l’uscita dedicata all’Istituto Comprensivo Maria Montessori. La strada, caratterizzata da un’unica corsia di marcia, non consente di eseguire le lavorazioni a traffico aperto, rendendo necessaria la chiusura temporanea per garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti.

Gli automobilisti diretti verso Palermo sulla A19 da via Sessa dovranno utilizzare percorsi alternativi. Il Comune di Catania raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea e di pianificare per tempo gli spostamenti considerando le limitazioni alla viabilità.