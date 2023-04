La Sancaltedese ferma il Catania: record fallito e rissa nel finale

Gli etnei si fermano a 14 vittorie consecutive

CATANIA – Record fallito per il Catania che si ferma a 14 vittorie consecutive. La Sancataldese si conferma autentica bestia nera per i rossazzurri che vedono sfumare la vittoria nei minuti finali, quando l’esito del match sembrava ormai scontato. Invece, dopo aver fallito il quarto gol, Deiana s’inventa un gran tiro sotto la traversa e Bonanno completa l’opera sfruttando una dormita generale della retroguardia etnea, spedendo il pallone in porta direttamente su punizione dalla trequarti.

Gara subito insidiosa per il Catania che incassa il primo gol dopo appena tre minuti quando Baglione supera Bethers con un preciso rasoterra. La formazione di Ferraro non si demoralizza e costruisce alcune occasioni non sfruttate adeguatamente. Il pareggio arriva, poi, sull’avventata deviazione di Brumat che beffa il suo portiere sul cross di Chiarella. Nella ripresa, il Catania prende in mano le redini del gioco, costringendo la Sancataldese nella sua metà campo. Il vantaggio rossazzurro arriva poco dopo il quarto d’ora sulla stoccata di Giovinco che sfrutta alla perfezione una punizione dal limite. Poi Sarao sembra chiudere i conti con una staffilata da posizione decentrata e, poco dopo, Giovinco spreca due ghiotte opportunità per mettere in cassaforte il risultato. A sei minuti dalla fine il subentrato Deiana restituisce vitalità alla squadra di Infantino con una gran botta sotto la traversa e Bonanno completa l’opera con una velenosa traiettoria su punizione che attraversa tutta l’area rossazzurra e plana all’angolino.

Finisce 3-3. Delusione in casa rossazzurra ed esaltazione per gli ospiti, con scene da dimenticare nel finale, viste talune scorrettezze tra i calciatori, dopo il triplice fischio di un’insufficiente e poco esperta direttrice di gara. Inspiegabile la sberla di Tuccio a Lorenzini. Ma la serie D è anche questa!

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3° Sancataldese subito in vantaggio: Zerbo imbecca alla perfezione Baglione che supera Bethers in uscita. 0-1 !

6° conclusione centrale di Rechichi;

7° iniziativa personale di Rapisarda che tira a lato di poco;

10° Zerbo ci prova dalla distanza: fuori;

18° sul cross di Rapisarda… Sarao devia fuori da due passi;

19° pareggio del Catania: sul cross radente di Chiarella… Brumat manda il pallone nella propria porta nel disperato tentativo di anticipare Sarao: autogol! 1-1 !

22° Catania vicinissimo al raddoppio: Vitale di gira in piena area e spedisce il pallone in porta ma un difensore ospite riesce a rinviare sulla linea!

24° punizione laterale di Russotto: alta;

26° Chiarella sbilanciato in area: l’arbitra lascia proseguire;

28° nel Catania, Somma è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto subentra De Luca (30°);

31° Baglione conclude alto su punizione dalla distanza;

33° sul cross dalla bandierina… Chiarella manda alto da ottima posizione;

42° Sarao svetta di testa indirizzando il pallone all’angolino ma Dolenti blocca a terra;

43° Baglione ci prova su punizione: alto di poco;

45° concessi 2 minuti di recupero;

48° gran punizione di Zerbo che Bethers è bravo ad alzare in angolo;

48° il primo tempo finisce in parità.

SECONDO TEMPO

3° Russotto scambia bene con De Luca e mette in mezzo un pallone sul quale Sarao non arriva d’un niente!

7° tiro alto di Bonanno;

12° nel Catania, Giovinco sostituisce Lodi;

12° sul cross dalla bandierina… gran colpo di testa di Castellini

14° nella Sancataldese, Garzia lascia il posto a Cutrona;

16° Catania in vantaggio: Giovinco spedisce il pallone in rete direttamente su punizione dal limite: 2-1 !

18° terzo gol del Catania: Sarao galoppa dalla sua metà campo in poi e poi fulmina Dolenti con una bordata violentissima: 3-1 !

22° nella Sancataldese, Oppizzi lascia il posto a Deiana;

24° nella Sancataldese, Rodriguez rileva Incatasciato;

25° punizione di Russotto: fuori;

26° nel Catania, Buffa prende il posto di Chiarella;

29° nel Catania, Litteri subentra a Sarao;

31° ripartenza del Catania con Vitale che serve a Giovinco ma la conclusione di quest’ultimo finisce a lato di poco;

33° nella Sancataldese, Toure prende il posto di Calabrese;

35° Giovinco sparacchia alto;

37° Bonanno manca il tapin vincente dopo il colpo di testa di Zerbo respinto da Bethers!

38° nella Sancataldese, Tuccio subentra a Zerbo;

39° la Sancatadese accorcia le distanze: Deiana si libera al limite dell’area e scaglia un gran tiro che supera Bethers: 3-2 !

40° nel Catania, Baldassar sostituisce Vitale;

42° pareggio della Sancataldese: Bonanno spedisce il pallone in rete direttamente su punizione dalla destra: 3-3 !

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° finisce 3-3 ! Primo pareggio casalingo della stagione per il Catania

Rissa finale con Tuccio che colpisce Lorenzini.

IL TABELLINO

SANCATALDESE – CATANIA 3 – 3

CATANIA – (4-3-3) Bheters, Rapisarda, Somma (dal 30°p.t. De Luca), Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 12°s.t. Giovinco), Vitale (dal 40°s.t. Baldassar), Chiarella (dal 26°s.t. Buffa), Sarao (dal 29°s.t. Litteri), Russotto. A disposizione: Groaz, Pedicone, Di Grazia, De Respinis. Allenatore: Giovanni Ferraro.

SANCATALDESE – (3-4-1-2) Dolenti, Brumat, Rechichi, Oppizzi (dal 22°s.t. Deiana), Garzia (dal 14°s.t. Cutrona), Incatasciato (dal 24°s.t. Rodriguez), Calabrese (k) (dal 33° Toure), D’Agata, Zerbo (dal 38°s.t. Tuccio), Baglione, Bonanno. A disposizione: La Cagnina, Petrucci, Capitano, Murania. Allenatore: Piero Infantino.

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato. Assistenti: Laura Gasparini (Macerata) e Eleonora Negro (Roma 1)

Reti: 3°p.t. Baglione (SANC); 19°p.t. autogol di Brumat (SANC); 16°s.t. Giovinco (CT); 18°s.t. Sarao (CT); 39°s.t. Deiana (SANC); 42°s.t. Bonanno (SANC).

Ammoniti: Sarao (CT); Rapisarda (CT); Calabrese (SANC); Rizzo (CT); Russotto (CT).

Indisponibili: Jefferson, Sarno, Palermo, Lubishtani (CT).

Spettatori: 13.977