Catania, Savoca e La Vardera: “Siamo l’unica novità”

CATANIA – La truppa catanese di Cateno De Luca chiude la campagna elettorale a sostegno di Gabriele Savoca facendo volantinaggio per le vie del centro storico. Il deputato regionale di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera a braccetto con il candidato Gabriele Savoca sfidano la corazzata del centrodestra che a pochi metri di distanza chiude con il mega comizio di Meloni, Tajani e Salvini.

Non c’è Cateno De Luca che negli stessi minuti comizia in quel di Taormina per strappare l’ennesima fascia da primo cittadino. I deluchiani a Catania incrociano le dita sperando di intercettare il voto disgiunto in uscita dal centrodestra e dal centrosinistra. “Oggi abbiamo deciso di stare tra le gente e cogliere questa opportunità per parlare a tu per tu con le presone e non da un mega palco bloccando oltretutto la città”, spiega a Savoca a Live Sicilia.

“Non capiamo perché ci sia tutto questo dispiegamento di forze per l’arrivo di Meloni, una visita che arriva semplicemente in periodo elettorale e non quando ci sono stati gravi problemi di sicurezza in questa città nelle ultime settimane. Abbiamo assistito a una passerella continua in favore di Enrico Trantino, Io credo che il governo avrebbe cose più importanti delle quali parlare. Infine, abbiamo visto anche il Ministro Schillaci venire qui in visita senza dirci, e spero che lo faccia oggi Meloni, perché continuano a tagliare i fondi della sanità”, attacca.

Gli fa eco La Vardera che bastona gli avversari. “Mentre i big della politica vengono qui a Catania a marciare, noi siamo consapevoli che questi sono gli stessi partiti che hanno portato la città nelle condizioni in cui versa: votare Trantino significa votare Pogliese e quel governo disastroso, è una contraddizione in termini”, dice ai microfoni di Live Sicilia.

“Noi ci poniamo non come novità fine a se stessa, ma come una novità che ha saputo dimostrare di governare in altri comuni. Sud chiama Nord è presente in oltre 100 comuni. Sono qui a Catania adesso, più tardi andrò a Siracusa, saremo determinanti in diverse città. Qualcuno dirà che Gabriele Savoca non ha speranze, io invece credo che sarà la sorpresa di queste elezioni a Catania”, aggiunge il deputato regionale. E fa una previsione su un’altra attesissima sfida. “Da lunedì pomeriggio Cateno De Luca sarà sindaco di Taormina”, dice La Vardere.