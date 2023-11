Il Catania sbanca (1-0) Giugliano: funziona la cura di mister Lucarelli

Una rete di Di Carmine decide il match

CATANIA – Il Catania sbanca Giugliano grazie alla sesta prodezza stagionale di Samuel Di Carmine che, ad 11 minuti dalla fine, spinge in rete il pallone decisivo. Gara che finisce 1-0 per i rossoazzurri ma che non offre grandi emozioni nel primo tempo se si eccettua una protesta di Chirico per una presunta trattenuta ai sui danni, in piena area di rigore, ignorata dall’arbitro e dai suoi collaboratori. Nel secondo tempo, la formazione allenata da Lucarelli spinge con maggiore convinzione ma Marsura non riesce a sfondare sulla fascia sinistra e Chiricò non trova la giocata giusta. Sino al 34° quando il fantasista rossazzurro mette in mezzo dalla bandierina, un difensore campano strattona Bouah ma il pallone schizza davanti alla porta difesa di Russo con Di Carmine lesto a spingere il pallone in fondo al sacco.

Il Catania potrebbe anche raddoppiare ma, sull’uscita avventata del portiere di casa, il subentrato De Luca calcia incredibilmente fuori. Il Giugliano schiuma rabbia e ci prova con la forza della disperazione ma Bethers è attento e non rischia più di tanto. Il Catania porta a casa tre punti importantissimi che alimentano la risalita in classifica e soprattutto mantengono alto il morale in vista del match di Coppa Italia contro il Crotone in programma mercoledì prossimo al Massimino.

Tabellino

Stadio “Alberto De Cristofaro” – di Cerignola/domenica 26 novembre 2023 – ore 16,15

15^ giornata di andata/ Serie C girone C – 2023-2024

GIUGLIANO – CATANIA 0-1

GIUGLANO (4-3-2-1) – Russo, Berman, Yabre, Menna, De Rosa (k), Salvemini, Vogiatzis, Giorgione, Caldore, Ciuferri, Oviszach.

A disposizione: Baldi, Eyango, Scognamiglio, Bernadotto, Oyewale, Zullo, Berardocco, De Sena, Rondinella, Aguta, Sorrentino, De Francesco, Di Dio, Nocciolini.

Allenatore: Velerio Bertotto.

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Bheters, Bouah, Lorenzini, Curado, Castellini, Zammarini (k), Quaini, Chiricò, Rocca, Marsura, Di Carmine.

A disposizione: Livieri, Maffei, Silvestri, Rapisarda, Zanellato, De Luca, Sarao, Mazzotta, Ducickas, Degli, Bocic.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Francesco Collo (Oristano).

Quarto ufficiale: Michele Pascoli (Como).

Reti: 34°s.t. Di Carmine (CT).

Indisponibili: Rizzo, Ladinetti (CT).