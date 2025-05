Catania, scendono a 4 i candidati per l’elezione a Rettore

I nomi in lizza, le date del voto ed il quorum

CATANIA – Da cinque a quattro. Sono i candidati alla corsa di Rettore dell’Università di Catania. Dalle candidature fatte pervenire entro lunedì scorso alle ore 14, va depennata quella del professor Alberto Fichera, ordinario di Fisica tecnica industriale al Dipartimento di Ingegneria.

Della partita sono, dunque quattro i contendenti.

Salvatore Baglio. Professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica (DIEEI). Fellow dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers nel 2013 per i contributi allo sviluppo di microsensori e magnetometri, e presidente della IEEE Instrumentation and Measurement Society per il triennio 2020/22.

Enrico Foti. Professore ordinario di Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura (DICAR), che ha diretto dal 2014 al 2022. In ambito accademico è stato Visiting Scientist al MIT di Boston e Visiting Researcher alla Naval Postgraduate School in California. È membro della Cabina di regia per la Siccità della Regione Siciliana e collaudatore della Nuova Diga Foranea di Genova.

Ida Angela Nicotra. Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale al Dipartimento di Giurisprudenza. Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, componente del comitato scientifico della Scuola di formazione politica “Piersanti Mattarella”, già componente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (2014-2020).

Pierfrancesco Veroux. Professore ordinario di Chirurgia vascolare e direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico chirurgiche. È inoltre direttore dell’UOC di Chirurgia Vascolare e Centro Trapianti dell’AOU Policlinico-San Marco di Catania e Principal Investigator del protocollo sperimentale di Trapianto di Utero, autorizzato dal Centro Nazionale Trapianti e dall’Istituto.

Urne aperte lunedì 23 giugno. Sarà il primo turno di votazioni. E ad essere chiamati al voto saranno 1357 docenti, 1158 dipendenti del personale tecnico-amministrativo – qui, attenzione, si procede per voto ponderato) e 95 studenti e studentesse, in rappresentanza di Senato accademico, Consiglio di Amministrazione e Commissioni paritetiche dipartimentali.

Per un totale degli aventi diritto di 1734 votanti. Quorum per l’elezione nei primi tre turni – con il secondo e il terzo in programma per il 26 e il 30 giugno) che è di 862 preferenze.

Se si dovesse registrare un nulla di fatto nel raggiungimento del quorum, ultimo turno alle urne il prossimo 3 luglio: in quel caso verrebbe eletto Rettore chi ottiene più voti tra i due andati al ballottaggio.