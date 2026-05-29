Zona industriale di Catania, Schifani: “Impegno mantenuto”

Il presidente ha incontrato a Palazzo degli Elefanti il sindaco e Confindustria

CATANIA – “Sono qui a Catania perché sentivo il piacere, il bisogno di essere accanto al sindaco Enrico Trantino ed assieme a Confindustria per dare inizio ad un impegno che avevamo assunto insieme al sindaco e al premier Giorgia Meloni”, lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani presentando a Palazzo degli Elefanti il piano operativo della riqualificazione delle infrastrutture viarie e ambientali della zona industriale e il cronoprogramma dell’avvio dei lavori nei sette lotti in cui sono stati suddivisi gli interventi.

“Ricordo – ha aggiunto – quando a Catania si è parlato di Fsc 2021/2027, si è illustrata nei contenuti e si è parlato anche di questo intervento di manutenzione straordinaria di tutta la zona industriale del capoluogo etneo stanziando 50 milioni”.

“Già questo impegno – ha ricordato il Governatore – io l’avevo preso anche un anno prima di quell’evento, ma non c’era ancora l’Fsc che poi è arrivato ed abbiamo inserito questa misura”.

“Stiamo mantenendo l’impegno nei confronti non solo della città etnea – ha aggiunto Schifani – ma anche del mondo produttivo di questa città che è un polo industriale di grandissima eccellenza e quindi sono momenti positivi che ho voluto condividere con il sindaco e col mondo confindustriale per questo appuntamento che segna un obiettivo raggiunto dalla politica e dalle istituzioni”

Il presidente Schifani ha sottolineato che “non sempre tutto va male, ci sono momenti in cui occorre fare squadra e l’abbiamo fatto. Confido sulla celerità dei lavori – ha concluso – nel rispetto ai tecnoprogrammi, ma comunque ormai il dato è tratto”.

“Regionali 2027? Mi sento in ottima forma”

“In ottima forma”. Così il governatore, Renato Schifani, ha risposto a Catania a chi gli ha chiesto come si sentisse in vista del voto regionale del 2027.