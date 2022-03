Catania, fermato in scooter con droga in tasca: arrestato

L'uomo è stato fermato con decine di involucri già pronti per lo spaccio

CATANIA – In scooter con la droga in tasca: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne catanese, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

Nel corso della mattinata i Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Librino, hanno effettuato, tra gli altri, il controllo in Viale Nitta del giovane mentre circolava a bordo del suo scooter SH.

Al momento della verifica il giovane, in evidente stato di agitazione, ha estratto dalla tasca del giubbotto e consegnato 23 involucri contenenti complessivamente 26 grammi di marijuana, nonché la somma in denaro contante di 150 euro suddivisa in banconote di vario taglio, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.