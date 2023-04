Terremoto a Catania, scossa avvertita dalla popolazione

Tanta paura e gente che è scesa in strada lasciando la propria abitazione. Alcuni centri commerciali evacuati per precauzione. IN AGGIORNAMENTO

1' DI LETTURA

CATANIA. Una scossa di terremoto nitidamente avvertita dalla popolazione alle 14.06 di oggi.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo registrata sarebbe stata su una scala del 4.4.

Diverse persone sono scese in strada, lasciando le proprie abitazioni.

L’epicentro è stato localizzato in mare a 5 chilometri a sud-est di Aci Castello e ad una profondità di 17 chilometri.

L’evento è stato avvertito dalla popolazione a Catania e provincia, ma anche nel siracusano. Persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.

Evacuato in via precauzionale il liceo scientifico statale Enrico Boggio Lera di Catania, decisione presa a seguito della scossa di terremoto. Il tetto della scuola aveva subito un crollo nel novembre 2021.

Diversi siti della Zona industriale sono stati fatti evacuare per precauzione dopo la scossa di terremoto: quasi tutti hanno ripreso nuovamente l’attività.



La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, fa sapere che al momento non è giunta alla Centrale alcuna richiesta d’intervento o segnalazione di crolli.

“Dalle prime verifiche della nostra Sala situazione Italia in contatto con le strutture di Protezione civile sul territorio, non risultano danni”. E’ quanto si legge in un tweet del dipartimento di Protezione civile in un aggiornamento alle ore 14:58.

IN AGGIORNAMENTO