Catania, segue la ex su di un auto rubata, arrestato

Un uomo di 33 anni è stato bloccato dai carabinieri.

Catania – I carabinieri a Catania hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni che alla guida di una Fiat ‘Panda’ risultata rubata stava seguendo la vettura l’ex moglie che aveva interrotto la relazione a causa della dipendenza da droghe dell’uomo e l’aveva denunciato per atti persecutori. Nonostante questo l’uomo aveva deciso di seguire l’ex moglie dopo che quest’ultima aveva accompagnato la figlioletta a scuola. L’arrestato deve rispondere di atti persecutori, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in seguito alla telefonata della giovane donna, molto agitata, al 112 NUE. Alla vista dei carabinieri l’uomo ha tentato di fuggire ma ha perso sul controllo dell’auto, che si è andata a finire contro uno spartitraffico di Viale via delle Medaglie d’Oro, dove è stato infine bloccato. Il Gip ha convalidato l’arresto ed il 33enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.