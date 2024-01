Catania, senza paga da 2 mesi: in agitazione i lavoratori Unicos

Lo comunicano Fillea Cgil e Feneal Uil

CATANIA – Stato di agitazione per i lavoratori Unicos, che non hanno ancora ricevuto la paga di novembre e dicembre. Inizierà domani, mercoledì 10 gennaio. Lo comunicano le segreterie provinciali di Fillea Cgil e Feneal Uil di Catania. La lettera ufficiale è indirizzata all’Ispettorato del lavoro, al Consorzio Valori e all’Anas.

La nota

I sindacati hanno chiesto di intervenire, nei confronti della ditta impegnata nel cantiere di realizzazione della “Caltagirone – Libertinia, SS 683 lotto A”. La richiesta dei sindacati è una sola. “Così come vuole la legge sugli appalti – scrivono – è necessario che sia il Consorzio Valori, che si è aggiudicato l’appalto, a sostituirsi nelle retribuzioni dovute agli operai, così come agli enti previdenziali ed assistenziali, utilizzando le somme già maturate”.

La richiesta

“In caso di ulteriori gravi inadempienze, sarà poi la stazione appaltante ANAS a sostituirsi, risalendo così in ordine di responsabilità. Fillea Cgil e Feneal Uil chiedono perciò “di avviare tempestivamente, ognuno per le proprie competenze, gli interventi previsti dalla legislazione”. E chiedono “rassicurazioni sul prosieguo dei lavori per un’opera strategica per il territorio e per la piena salvaguardia dei livelli occupazionali”.