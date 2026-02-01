 Catania, senza patente e travolge un poliziotto dopo la fuga
Catania, pregiudicato senza patente travolge con l’auto un poliziotto

La fuga e l'arresto di un 34enne
NELL'AREA DI PIAZZA EUROPA
di
CATANIA – I fatti sono accaduti tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza. A seguito di un controllo effettuato in strada dagli agenti della squadra volanti. Dopo aver intimato l’alt ad una delle auto in transito, i poliziotti hanno verificato che un conducente si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente. Ed era pure sprovvisto della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Catania, la fuga e l’inseguimento

Il 34enne, scoperto poi essere un pregiudicato, ha ingranato la marcia ed è fuggito a tutta velocità. Rischiando di travolgere i passanti e di scontrarsi con altre auto. I poliziotti lo hanno inseguito e hanno attuato alcune manovre per scongiurare pericoli concreti per gli altri utenti della strada. Considerato che l’uomo ha percorso contromano alcune strade particolarmente trafficate.

Ad un certo punto, i poliziotti hanno bloccato la strada e uno di loro è sceso dalla volante per fermarlo. Ma il 34enne ha accelerato e lo ha investito, colpendolo alle gambe. 

L’arresto

L’uomo è stato definitivamente fermato e, quindi, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

