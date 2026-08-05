 Sequestrati 1 chilo di cocaina, 44 cartucce e un silenziatore a Catania
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Catania: sequestrati 1 chilo di cocaina, 44 cartucce e un silenziatore

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L'operazione dei carabinieri
SAN CRISTOFORO
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1 min di lettura

CATANIA – Un appartamento in stato di abbandono trasformato in un deposito clandestino di droga, munizioni e di un silenziatore per arma da fuoco è stato scoperto da carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, nell’ambito di una mirata attività condotta nel quartiere San Cristoforo.

L’operazione, eseguita con il supporto del nucleo Cinofili carabinieri di Nicolosi, ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina, di sette dosi di marijuana, di 44 cartucce di vario calibro e di un silenziatore per pistola.

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