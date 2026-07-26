 Catania, 7 le domande al Csm per il ruolo di procuratore generale
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Catania, sette le domande al Csm per il ruolo di procuratore generale

Giuseppe Castiglione domiciliari
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Carmelo Zuccaro lascerà il 16 agosto per raggiunti limiti di età
GIUSTIZIA
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CATANIA – Sono sette le domande presentate al Consiglio superiore della magistratura per la successione a Catania, come procuratore generale, a Carmelo Zuccaro che il 16 agosto lascerà l’incarico per raggiunti limiti d’età.

Sono il procuratore generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio; i procuratori di Palmi, Emanuele Crescenti, di Siracusa, Sabrina Gambino, di Trani, Renato Nitti, e di Ragusa, Francesco Puleio; e le procuratrici aggiunte di Catania, Agata Santonocito, e di Palermo, Laura Vaccaro. Le loro domande saranno vagliate dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura.

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