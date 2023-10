Catania, sfrutta la ex che prende la pensione d’invalidità: 40enne arrestato

L'arresto è del Commissariato di San Cristoforo

CATANIA – Un 40enne è stato arrestato a Catania dalla Polizia. È accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesioni. L’arresto arriva a seguito della denuncia per le vessazioni subite dalla ex compagna. La donna, sofferente di alcune patologie e con un riconosciuto ritardo mentale, sarebbe stata sfruttata da lui. E questo anche perché percettrice di pensione d’invalidità.

La denuncia

Lei sinora non lo aveva denunciato “per evitare il peggio”. Ma le continue vessazioni e umiliazioni subite dal compagno l’hanno spinta a chiedere aiuto alla Polizia. L’arresto è maturato dopo un’indagine diretta e coordinata dalla Procura. Magistratura requirente che in cinque gironi ha visto l’emissione di due ordinanze restrittive a carico dell’uomo.

Gli arresti

La prima ordinanza portò all’applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza. L’altra alla custodia cautelare in carcere. È stata emessa dopo minacce di morte rivolte dall’arrestato sia nei confronti dell’ex compagna, sia nei confronti dei familiari della donna.