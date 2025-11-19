Catania, sgomberato immobile del Comune occupato abusivamente

Rinvenuto un pc con l'etichetta di un liceo e una prepagata intestata a uno studente

CATANIA – La polizia locale di Catania ha eseguito lo sgombero di un immobile di proprietà comunale in via Rocchetti. Eraccupato abusivamente da tre stranieri, nel vecchio rione di San Berillo, destinato alla realizzazione di un centro di inclusione sociale. L’operazione è stata coordinata dal comandante Diego Peruga e dal vicecomandante Stefano Blasco.

All’interno della struttura sono stati trovati due gambiani in possesso di permesso di soggiorno e un senegalese risultato irregolare. E per il quale è stato emesso il provvedimento di espulsione. Tutti e tre sono stati denunciati per occupazione abusiva di bene pubblico e furto aggravato di energia elettrica.

Durante i controlli è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica e un secondo collegamento irregolare che alimentava anche un edificio privato adiacente. La squadra pronto intervento dell’Enel ha disattivato entrambe le derivazioni elettriche illegali. L’immobile è stato messo in sicurezza e reso inaccessibile. Durante le operazioni sono stati rinvenuti un computer portatile con l’etichetta di un liceo statale di Catania e una carta prepagata intestata a uno studente universitario.