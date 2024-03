Catania, si è conclusa la prova nazionale di qualificazione spada cadetti

Gli organizzatori: "È solo un arrivederci"

CATANIA – 950 atleti partecipanti, 41 pedane allestite per la scherma, e un flusso di visitatori totali che nella due giorni si avvicina alle 6000 presenze.

Numeri record per la Seconda Prova Nazionale di qualificazione spada m/f categoria Cadetti e Giovani.

L’evento

Per 48 ore SICILIAFIERA (il Centro Fieristico più grande del sud Italia) si è trasformato in un palazzetto della scherma grazie all’organizzazione del Club Scherma Acireale (COL), che in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma, il Comune di Catania e il CONI Sicilia ha fatto sbarcare in Sicilia l’ennesimo grande evento di sport.

Due giorni di grande scherma che ha concesso il pass ai Campionati Italiani di categoria che si terranno a Genova dal 25 al 28 maggio, in quell’occasione saranno assegnati tutti i titoli tricolore Under 17 e Under 20.

“Iniziativa di successo”

“Accogliamo con grande entusiasmo le congratulazioni da parte della Federazione Italiana Scherma. È stata un’iniziativa di successo – ha dichiarato Sebastiano Manzoni, consigliere nazionale di Federscherma – i numeri sono stati importanti, vedere il luogo di gara strapieno di persone ci riempie d’orgoglio. Oltre gli atleti e i loro accompagnatori, sono stati tanti coloro che hanno colto l’occasione per venire a godersi gli assalti dei migliori giovani spadisti d’Italia. Crediamo che il turismo sportivo possa far crescere l’economia delle nostre città. La collaborazione fra sport e mondo del turismo deve diventare una grande opportunità sia per le località turistiche che per i praticanti attività sportive”.

“Piacevolmente stupito”

Entusiasta l’assessore comunale Sergio Parisi, che ha partecipato all’apertura della seconda giornata di gare. “Ho portato i saluti del sindaco Trantino e dell’intera amministrazione comunale di Catania – ha dichiarato Sergio Parisi, assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, Politiche Comunitarie e Programmazione Fondi di Investimento Europeo, Sport del Comune di Catania – sono rimasto piacevolmente stupito dal numero di partecipanti, non avevo mai visto così tanti atleti sfidarsi in contemporanea in un unico Padiglione. Ringraziamo la Federazione Italiana Scherma per aver scelto il nostro territorio come luogo di gara, e ci auguriamo possa essere stato solo un assaggio di quanto potremo fare in futuro. D’altronde crediamo che lo sport agisca da catalizzatore per l’attrazione di turisti”.

“Grande partecipazione”

“Sono stati due giorni di grande scherma – ha dichiarato Maurizio Randazzo, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma – il pubblico ha partecipato con grande trasporto, la struttura si è dimostrata all’altezza della competizione. Ho raccolto feedback positivi da parte degli arbitri e dei direttori di torneo. Mi auguro ci possa essere la possibilità di ripetere l’organizzazione di un evento di scherma in questo meraviglioso luogo”.