 Catania, si oppone al controllo e danneggia la volante della polizia
Arrestato 28enne straniero
CATANIA – Momenti di tensione nei giorni scorsi a Catania, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne straniero per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è andato in escandescenza durante un controllo di routine effettuato dalle moto-volanti in via Dusmet, nei pressi del parcheggio Borsellino, area costantemente monitorata per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Alla richiesta di esibire i documenti, il 28enne ha iniziato a urlare e minacciare gli agenti.

Una volta accompagnato a bordo della volante per essere condotto in Questura, ha colpito l’abitacolo con calci e pugni, provocando danni al veicolo di servizio.

Dopo l’arresto, su disposizione del pm di turno del Tribunale di Catania, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

