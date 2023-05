Catania, esordio amaro nella Poule Scudetto: successo per il Sorrento

Gara al di sotto delle aspettative quella disputata dagli uomini di Ferraro con gli ospiti più pimpanti sin dalle fasi d’avvio

4' DI LETTURA

CATANIA – Il Catania mastica amaro, incassando la prima sconfitta stagionale in occasione dell’esordio in poule scudetto. Gara al di sotto delle aspettative quella disputata dagli uomini di Ferraro col Sorrento più pimpante sin dalle fasi d’avvio. Bethers, tuttavia, non corre eccessivi pericoli se si eccettua un’occasionale conclusione dalla distanza di Scala che s’infrange contro il palo dopo aver toccato terra.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di spingere con maggiore convinzione ma il match resta sostanzialmente bloccato con la retroguardia etnea a fare buona guardia sulle veloci folate sorrentine. A salire sulla ribalta ci pensa il collaboratore di linea dell’insufficiente arbitro Pizzi di Bergamo: poco prima della mezzora della ripresa il guardalinee Mauro Antonio De Palma da Molfetta ignora un netto tocco con la mano di Petito grazie al quale il numero 11 rossonero supera Lorenzini. Sul successivo cross Scala mette il pallone comodamente in rete. Clamorosa la svista poi non rettificata dall’incerto direttore di gara. Ne fa ulteriormente le spese Lorenzini che si fa espellere per proteste lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Ferraro manda in campo tutti gli attaccanti di cui dispone ma il Catania si espone inevitabilmente al contropiede avversario che, nei minuti di recupero, frutta il raddoppio del Sorrento siglato da La Monica dopo una fuga sulla sinistra di Badje forse scattato in millimetrico fuorigioco. Si complica moltissimo la strada della qualificazione per il Catania che mercoledì dovrà affrontare la trasferta a Brindisi (vittorioso sulla Cavese nello spareggio per il salto in serie C). Al triplice fischio… applausi comunque per i rossazzurri che, con colsueto giro di campo, salutano i loro tifosi in quest’ultima partita stagionale disputata al “Massimino”.

IL TABELLINO

Stadio “Angelo Massimino”- di Catania, domenica 14 maggio 2023 – ore 16,00

1^ giornata Poule Scudetto Dilettanti Serie D girone 3 2022-2023

CATANIA – SORRENTO 0 – 2

CATANIA SSD – (4-3-3) Bethers, Rapisarda, Castellini (dall’8° s.t. Forchignone), Lorenzini, Boccia (dal 26°s.t. Pedicone), Rizzo, Lodi (k) (dal 33°s.t. Litteri), Vitale, De Luca (dall’8° s.t. Palemo), Sarao, Russotto (dal 19° Jefferson).

A disposizione: Groaz, Di Grazia, Baldassar, Giovinco.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

SORRENTO – (4-3-3) Del Sorbo, Todisco G., Cacace (k), Fusco, Todisco F., La Monica, Herrera, Cuccurullo (dal 26°s.t. Erradi), Bagje (dal 48°s.t. Simonetti), Petito (dal 33°s.t. Gaetani), Scala (dal 40°s.t. Bisceglia).

A disposizione: Cervellera, Tufano, Selvaggio, Maresca, Gargiulo.

Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo.

Assistenti: Mauro Antonio De Palma (Molfetta) e Alessandro Scifo (Trento).

Reti : 28°s.t. Scala (SO); 46°s.t. La Monica (SO).

Ammoniti: Todisco F. (SO); Sarao (CT); La Monica (SO); Russotto (CT); Todisco G.; Lodi (CT): Petito (SO); Vitale (CT).

Espulsi: Lorenzini (CT) al 28°s.t.

Indisponibili: Sarno, Lubishani, Chiarella, Somma (CT).

Spettatori: 6.577.

LA CRONACA

primo tempo (0-0)

9° punizione di Herrera: alto;

15° colpo di testa di Castellini deviato in corner;

19° tiraccio di Badje: fuori;

24° sul cross di Boccia… Sarao, di testa, manda il pallone a lato di poco;

30° Boccia mette in mezzo un invitante pallone per Sarao che, da ottima posizione, manda alto;

45° Sorrento vicino al vantaggio: sulla corta respinta della difesa rossazzurra… Scala lascia partire un gran tiro dalla distanza con il pallone che, dopo aver toccato terra, si stampa contro la parte alta del palo con Bethers fuori causa!

46° dopo 1 minuto di recupero, il primo tempo si chiude a reti inviolate.

secondo tempo (0-2)

5° insidioso diagonale di Petito che impegna Bethers nella presa bassa;

6° Lodi atterrato poco prima di entrare in area: punizione! La successiva conclusione del numero 10 sbatte contro la barriera ospite;

8° nel Catania, De Luca e Castellini lasciano il posto a Palermo e Forchignone;

11° La Monica scaglia un tiro dalla distanza che finisce abbondantemente a lato;

16° Herrera impegna Bethers in presa alta;

19° nel Catania, Jefferson subentra a Russotto;

26° nel Sorrento, Erradi sostituisce Cuccurullo;

26° nel Catania, Boccia lascia il posto a Pedicone;

28° Sorrento in vantaggio: Petito supera Lorenzini allungandosi il pallone con la mano. Il guardalinee inspiegabilmente non segnala l’irregolarità e, sullo sviluppo dell’azione, Scala segna da distanza ravvicinata: 0-1 ! Lorenzini protesta vibratamente e l’arbitro lo espelle. Catania in inferiorità numerica!

33° nel Catania, Litteri subentra a Lodi;

33° nel Sorrento, Petito lascia il posto a Gaetani;

40° nel Sorrento, Bisceglia sostituisce Scala;

43° colpo di testa di Pedicone: alto;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° raddoppio del Sorrento: Badje fugge via sulla sinistra (dubbio off-side) e mette in mezzo per l’accorrente La Monica che segna facilmente: 0-2 !

48° nel Sorrento, Simonetti subentra a Badje;

50° vince il Sorrento. Catania sottotono. Terna arbitrale inguardabile!