Catania, sospeso un bar: è ritenuto un “ritrovo” di pregiudicati

Sarà chiuso per 7 giorni

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno notificato un provvedimento di sospensione per 7 giorni al titolare di un bar della centrale via Vittorio Emanuele. Il locale sarebbe frequentato da pregiudicati, come più volte accertato dagli stessi militari. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Catania su richiesta dell’Arma di Santa Maria di Licodia.

Il provvedimento

Nel documento notificato al titolare è stato evidenziato come si parta da numerose attività di controllo. In questi momenti sarebbero stati individuati e identificati all’interno del bar e nelle sue immediate vicinanze “soggetti con a carico pregresse vicende giudiziarie relative anche a gravi reati.

In queste occasioni, soprattutto di sera, sarebbero stati individuati anche pregiudicati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Poi persone con precedenti per estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacente, spaccio e porto abusivo di armi”.