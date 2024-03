Catania, spaccia da casa con la gamba fratturata: arrestato

Ecco cosa si era inventato per accogliere i clienti

CATANIA – Costretto a casa per una frattura a una gamba, che lo obbliga a usare un tutor, un 49enne spacciava dalla propria abitazione e quando Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno fatto irruzione nell’appartamento lo hanno trovato seduto che gestiva la vendita di sostanze stupefacenti. Per fare entrare i ‘clienti’ aveva collegato un cavo alla serratura della porta che comandava meccanicamente a distanza.

In un tavolo davanti a lui, i militari dell’Arma hanno trovato quattro involucri contenenti complessivamente quasi 20 grammi di crack e circa 15 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi, un monitor con le immagini di telecamere di sicurezza, una calcolatrice. e un ‘listino’ con indicazione della corrispondenza prezzi-peso. Tutto il materiale è stato sequestrato, assieme ai 220 euro in possesso dell’uomo, ritenuti provento dell’attività illecita.

Lo spacciatore è stato arrestato e il gip ha convalidato il provvedimento emettendo nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nelle ultime tre settimane i Carabinieri di Catania hanno complessivamente sequestrato circa 7,5 kg di stupefacenti: quasi 1,5 kg di crack, 5 chilogrammi di cocaina e circa un chilo di hashish.