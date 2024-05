Catania, spacciatore di 22 anni inseguito e arrestato dalle Volanti

Si tratta di un pregiudicato romeno

CATANIA – Un pregiudicato di 22 anni, romeno, è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato dalla Polizia dopo un inseguimento iniziato nella zona di piazza Maravigna dove erano stati notate due persone in atteggiamento ‘sospetto’. Durante una perquisizione nell’abitazione in cui il 22enne stava cercando di entrare per evitare il controllo.

Gli investigatori hanno trovato e sequestrato, complessivamente, 173 grammi di marijuana e 120 euro ritenuti provento della vendita di droga. L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.