Catania, piazza di spaccio a San Cristoforo: due arresti e droga nel water

I pusher avevano anche un impianto di videosorveglianza

CATANIA – La Polizia di Stato ha scoperto e smantellato una vera e propria “piazza di spaccio” all’interno di un’abitazione nel quartiere di San Cristoforo. Due giovani catanesi, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati in flagranza, sorpresi mentre tentavano di disfarsi della droga gettandola nel water.

L’intervento delle Volanti

Tutto è iniziato durante un servizio di controllo notturno del territorio condotto dalle Volanti della Questura di Catania nelle viuzze del quartiere, finalizzato a prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità. L’attenzione degli agenti è stata attirata dagli schiamazzi di un gruppo di persone che, notando la presenza della volante, si sono immediatamente date alla fuga in diverse direzioni. Il gruppo stazionava in via Scaldara, in una zona al buio, circostanza che ha insospettito i poliziotti.

Poco dopo, gli agenti hanno distintamente udito rumori provenire da un’abitazione e, alzando lo sguardo verso una finestra, hanno notato che le luci all’interno venivano spente repentinamente. Insospettiti, i poliziotti hanno fatto accesso nella casa da un cancelletto spalancato, cogliendo i due giovani in flagranza mentre cercavano di gettare sostanza stupefacente nello scarico del water.

La piazza di spaccio

I poliziotti hanno bloccato i due e recuperato diversi involucri di crack e una dose di marijuana. La successiva perquisizione dell’abitazione ha confermato che si trattava di una vera e propria base per lo spaccio, evidenziata dalla presenza di un tavolino all’ingresso e di numeroso materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche oltre 300 euro in contanti.

L’abitazione era inoltre dotata di un sofisticato impianto di videosorveglianza a muro, utilizzato per monitorare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e facilitare l’elusione dei controlli.

Il 22enne e il 27enne sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Su disposizione del PM di turno, sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo. Successivamente, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.