Catania, spaccio in via Capo Passero: arrestato un 24enne

Avrebbe ceduto marijuana

CATANIA – I carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa hanno arrestato un pregiudicato 24enne per spaccio di marijuana. L’arresto è avvenuto in via Capo Passero, dove lo hanno visto avvicinarsi a una Fiat 500 in sosta e scambiare qualcosa con il conducente. Quando ha capito che lo stavano per bloccare, ha cercato di disfarsi della droga e di scappare verso via San Zenone.

Il sequestro

Alla fine gli hanno trovato addosso solo cinque dosi di erba, in tutto 10 grami circa, ma aveva pure 445 euro in contanti. Per i carabinieri, sarebbe il provento dello spaccio. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.

L’attività di prevenzione

Prosegue dunque l’azione dei militari, che instancabilmente vanno a “caccia” di pusher. Il servizio antidroga, stavolta, ha riguardato un luogo, via Capo Passero, dove notoriamente si trovano diverse “piazze di spaccio”.

