Catania, spaccio nel parcheggio della chiesa: arrestato un 21enne

Tradotto al carcere di Piazza Lanza

CATANIA – Secondo i carabinieri, spacciava marijuana, cocaina e crack nel parcheggio della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio a San Giorgio. Per questo è stato arrestato un 21enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è opera dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa.

I militari sono giunti all’arresto al termine di una attività mirata, dopo aver visto molte auto transitare nel parcheggio. Era notte. Non erano certo dei fedeli. Le auto entravano e uscivano poco dopo. Così hanno individuato il ragazzo, su uno scooter Honda SH. Lo hanno visto nascondere un marsupio dietro una siepe di oleandro. A quel punto restava in attesa, fin quando non gli arrivava un messaggino sul cellulare. Poi prendeva la droga e la scambiava con i clienti.

La perquisizione

Quando è scattata la perquisizione, il giovane aveva in tasca 185 euro suddivisi in banconote da 5, 10 e 20 e due telefoni cellulari. Il borsello conteneva 8 dosi di marijuana, per un peso di alcune decine di grammi, 5 dosi di cocaina e 2 dosi di crack. Per questo, dopo l’arresto, è stato tradotto al carcere di Piazza Lanza.