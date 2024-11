Catania, spaccio nel quartiere Librino: arrestato 17enne

Un movimento maldestro ha attirato l'attenzione degli agenti

CATANIA – Un 17enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel quartiere Librino, a Catania.

Gli agenti di polizia erano stati chiamati a causa di una lite in famiglia. Giunti sul posto hanno però notato che un ragazzo si era affacciato al balcone di casa e, alla vista dell’auto di servizio, ha lanciato due buste di colore azzurro.

I poliziotti le hanno recuperato, trovando al loro interno marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, per un peso complessivo di quasi 800 grammi, e 170 grammi di hashish.

Altri 15 grammi di marijuana erano nel cestino dei rifiuti della cucina; a casa c’era materiale vario per il confezionamento della sostanza e un macchinario per confezionare buste in sottovuoto.

Il controllo è stato esteso anche a una vettura, dove sono state trovate alcune cartucce a salve. Gli agenti hanno deciso di perlustrare le aree comuni dell’edificio.

Al piano terra dell’immobile, gli agenti hanno trovato ulteriori 600 grammi di marijuana e una pistola a unguento.

Il Pm di turno presso il Tribunale dei minorenni ha disposto la misura cautelare della custodia presso il Centro di Prima accoglienza per minori di via Franchetti, a Catania.