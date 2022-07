Centrale dello spaccio a Catania: fuga sui tetti, un arresto

Il pusher aveva organizzato un sistema di telecamere per controllare l'edificio

CATANIA – Spaccio con video sorveglianza. È stato scoperto nel pomeriggio di ieri dai poliziotti delle Volanti in via Playa. Un’abitazione aveva nel perimetro un sistema di telecamere “a protezione” dello stabile era stata trasformato in una “centrale di spaccio”. Gli Agenti, prima hanno cinturato la zona per evitare vie di fuga, e poi si introducevano quindi nell’istituto scolastico adiacente all’edificio e, scavalcando il muro di cinta, riuscivano ad introdursi nello stabile, individuando subito un giovane all’interno attraverso le inferriate poste a protezione della finestra. Lo stesso si dava quindi alla fuga attraverso il giardino di pertinenza dell’abitazione, ma senza mai esser perso di vista dagli Agenti, che avevano modo così di notare come lo stesso si era disfatto di un involucro in plastica.



Il giovane, visti gli altri Agenti che cinturavano lo stabile, provava una disperata fuga attraverso i tetti delle abitazioni vicine; ma avendo ormai capito di non avere alcuna possibilità di sottrarsi, desisteva dal proprio intento tornando sui suoi passi. A quel punto veniva fermato dal personale operante. Gli Agenti facevano quindi ingresso nell’abitazione, notando come la stessa fosse dotata di più porte in ferro, una delle quali dotata di uno sportellino attraverso cui verosimilmente veniva passato lo stupefacente agli acquirenti. In una stanza sono stati rinvenuti dei monitor collegati al sistema di videosorveglianza, attraverso cui era possibile controllare tutti i movimenti all’esterno dell’abitazione, in modo particolare l’eventuale presenza delle forze dell’ordine.



La perquisizione ha consentito di rinvenire anche dei bilancini di precisione, materiale da confezionamento, denaro contante – presumibilmente provento della cessione di stupefacente – e 51 grammi si sostanza stupefacente del tipo marijuana, all’interno dell’involucro di plastica di cui si era disfatto il giovane al momento in cui si era dato alla fuga. Tutto quanto veniva sottoposto a sequestro, ed il giovane, già pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, veniva arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ed accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Dell’arresto veniva data notizia al pm di turno che disponeva di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.