Il Catania è spento, al Casarano basta un gol per strappare i 3 punti

Prova incolore dei rossoazzurri: una rete di Cajazzo decide il match

CATANIA – Il Catania scivola sulla classica buccia di banana al cospetto di un Casarano determinato, fallosissimo e ben supportato da un arbitro improponibile per la terza serie. Sconfitta, comunque, addebitabile soprattutto alla giornata di scarsa vena della squadra di Toscano che stavolta non è riuscito ad incidere neanche con i cambi operati in serie nella ripresa.

Pronti, via

Inizio promettente del Catania ma Casarano attento e deciso nei contrasti… talvolta anche duri. E sono i pugliesi a sbloccare il risultato dopo otto minuti con lo sgusciante Cajazzo che, sul lancio in verticale di Ferrara, brucia sul tempo difensori e portiere etnei e deposita in rete il pallone dell’1-0.

La reazione rossazzurra non c’è e Bacchin non corre eccessivi pericoli. Cicerelli non inquadra lo specchio della porta in occasione di due calci piazzati e l’arbitro si dimostra inadeguato nella gestione del match.

La ripresa

Nella ripresa il direttore di gara non concede al Catania un penalty sembrato evidente… neanche dopo la revisione video richiesta dalla panchina etnea… per un pestone di Gega su Rolfini. Il signor Frasynyakdi Gallarate continua a bighellonare per il campo… distribuendo cartellini gialli a volontà e dando valutazioni alternative piuttosto discutibili.

Il Catania, tuttavia, è solo lontano parente di quello che ha guadagnato la vetta della classifica e neanche Di Gennaro riesce sfruttare a dovere forse l’unica occasione nitida capitata ai rossazzurri siciliani. Matura così la seconda sconfitta stagionale per Di Tacchio e compagni che lascia l’amaro in bocca e consente a Salernitana e Benevento di rilanciarsi.

Tabellino

CASARANO – CATANIA 1-0

CASARANO (3-4-3) – Bacchin, Gyamfi, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, Maiello (dal 31°s.t. Guastamacchia), Pinto (dal 1°s.t. Di Dio), Chiricò (dal 45°s.t. Zanaboni), Perez (k) (dal 45°s.t. Millico), Ferrara (dal 9°s.t. D’Alena).

A disposizione: Pucci, Chiorra, Palumbo, Malcore, Milicevic, Barone, Malagnino, Cerboni.

Allenatore: Vito Di Bari.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini, Di Tacchio (k) (dal 16°s.t. Corbari), Donnarumma (dal 31°s.t. Stoppa), Lunetta (dal 1°s.t. Rolfini), Cicerelli (dal 25°s.t. D’Ausilio), Caturano (dal 16°s.t. Forte).

A disposizione: Bethers, Allegretto, Doni, Forti, Jimenez, Quiroz.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro:Maksym Frasynyak di Gallarate. A

Reti: 8°p.t. Cajazzo (CAS).

Note: trasferta vietata ai sostenitori rossazzurri residenti a Catania e provincia.

Indisponibili: Raimo, Aloi, Martic, Chilafi (CT); Celiento (CAS).

Squalificati: Ierardi (CT).

Ammoniti: Lunetta (CT); Pinto (CAS); Di Gennaro (CT); Quaini (CT); Gega (CAS); Di Dio (CAS); Di Bari (allenatore CAS); Logoluso (CAS); Rolfini (CT); Celli (CT); Zanaboni (CAS).

Cronaca

Primo tempo (1-0)

8° Casarano in vantaggio al primo affondo: lancio in verticale di Ferrara per Cajazzo che anticipa tutti e supera Dini: 1-0 !

13° Pieraccini anticipa Perez: angolo;

15° Gega spinge Lunetta: niente punizione e ammonizione per proteste a Lunetta!

19° Cajazzo spreca il raddoppio… solo davanti a Dini!

24° Bacchin respinge un tiro-cross di Cicerelli;

27° Cicerelli ci prova su punizione dalla distanza: fuori;

30° sul cross di Casasola… Lunetta spreca colpendo male e mandando il pallone alto;

31° Di Tacchio atterrato prima di entrare in area: punizione da posizione interessante: Cicerelli non centra la porta;

35° Bacchin si salva ripetutamente sui tentativi aerei di Lunetta e Caturano;

45° concessi 2 minuti di recupero.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Catania, Rolfini sostituisce Lunetta;

1° nel Casarano, l’acciaccato… e ammonito Pinto lascia il posto a Di Dio;

3° nel Casarano… s’infortuna Ferrara: lascia il posto a D’Alena (al 9°minuto);

5° Gega tocca duro Rolfini in piena area: l’arbitro non interviene e la panchina del Catania chiede la revisione al video. Il direttore di gara non concede il penalty!

15° Di Gennaro… tutto solo a centro area… sparacchia alto;

16° nel Catania, Forte e Corbari prendono il posto di Caturano e Di Tacchio;;

17° botta di Quaini: murato;

21° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Pieraccini: a lato;

22° ammonito Quaini: era diffidato e sarà squalificato;

25° nel Catania, D’Ausilio sostituisce Cicerelli;

31° nel Casarano, Guastamacchia rileva Maiello;

31° nel Catania, Donnarumma lascia il posto a Stoppa;

39° espulso un componente della panchina del Casarano;

40° Forte devia di tacco: respinto;

45° nel Casarano, Millico e Zanaboni sostituiscono Perez e Chiricò;

45° concessi 7 minuti di recupero;

52° Vince il Casarano. Bruttissimo Catania.

[Foto Catania Fc]