CATANIA – È stato inaugurato, nella sede del Centro per l’impiego (Cpi) di Catania, lo Sportello unico territoriale per le attività microfinanziarie.

Attivato grazie all’accordo siglato tra Cpi e l’Ente nazionale microcredito (Enm), ha come obiettivo di consentire l’accesso al credito a piccoli imprenditori che non hanno le garanzie necessarie per ottenere prestiti dagli istituti bancari.

Quello di Catania si aggiunge ai 106 sportelli Enm già presenti su tutto il territorio nazionale ed è il primo nella città.

Lo sportello punta a fornire orientamento e consulenza in materia di microcredito e a promuovere iniziative a favore dell’occupazione e dell’inserimento lavorativo attraverso l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, anche attraverso lo sviluppo di sinergie di rete tra i vari stakeholders operanti sul territorio.