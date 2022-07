Catania SSD, ai tifosi la scelta del nuovo stemma

Due le opzioni: il voto si chiude domani, lunedì, alle ore 20. (Foto dalla pagina Catania SSD)

1' DI LETTURA

CATANIA. L’opportunità, democratica, di coinvolgere tutti. Tutto quello che serve è un commento sul post recante la scelta del nuovo stemma e decidere, così, quale rappresenterà il Catania Ssd nella prossima stagione.

Due le opzioni che compaiono sulla pagina Facebook del Catania SSD.

“Il Catania è della sua gente”, viene ribadito nel post: da qui la scelta di rendere partecipe la tifoseria rossoazzurra.

Ideati dal catanese Giuseppe “BOB” Liuzzo, in entrambe le opzioni sono raffigurate l’elefante ed i due colori simbolo: “Le procedure di registrazione del marchio che vi sottoponiamo sono già state avviate ma non abbiamo ancora selezionato la versione grafica definitiva: lo farete con noi e per noi, indicando una delle due soluzioni proposte, denominate A e B”.



“Il 1946, nel progetto grafico così realizzato, funge da monito: non dimenticheremo il nostro impegno a recuperare, non appena giuridicamente e tecnicamente possibile, la disponibilità dello stemma e della denominazione che hanno caratterizzato il recente passato calcistico catanese”, spiegano in calce dal sodalizio rossoazzurro.

Per dire la propria c’è tempo fino a domani, lunedì 25 luglio alle ore 20.