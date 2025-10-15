Catania, stalla abusiva con due cavalli: denunciato un 52enne

Il reato contestato è maltrattamento di animali

CATANIA – Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un catanese di 52 anni per maltrattamento di animali.

Gli agenti del Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Asp, hanno scoperto una stalla abusiva in via Gramignani, nel quartiere San Cristoforo, dove sono stati trovati due cavalli.

Uno dei due animali non era censito nella banca dati, in quanto non gli era stato applicato il microchip identificativo. Seppure in buone condizioni erano di salute, i cavalli tenuti all’interno di una stalla non autorizzata, priva dei requisiti necessari per garantire il loro benessere.

Nello specifico il tetto è risultato troppo basso in proporzione alla loro stazza, gli spazi in cui si potevano muovere piuttosto angusti e, inoltre, è stata riscontrata la mancanza di un bevitore automatico per favorire la pronta idratazione degli animali.

Entrambi i cavalli sono stati sottoposti a fermo da parte del personale veterinario che ha multato il proprietario, presente sul posto, intimandogli di individuare un allevamento idoneo per garantire il loro benessere. Il 52enne è stato denunciato per maltrattamento etologico.

In mattinata, la carcassa di un cavallo ha mandato in tilt il traffico alla Circonvallazione di Catania.