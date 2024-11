Catania, stallo in consiglio comunale: convocati i capigruppo

Iniziativa del presidente Sebastiano Anastasi dopo i tagli agli Asacom

CATANIA – Che il consiglio comunale sia in una fase di stallo è scritto ufficialmente nero su bianco nel foglio di convocazione della conferenza dei capigruppo di Palazzo degli elefanti, convocata per la mattinata di oggi dal presidente Sebastiano Anastasi.

L’ordine del giorno

“Programmazione lavori alla luce del perdurante stallo dell’attività deliberativa del Consiglio comunale” si legge.

Una iniziativa non usuale, che fa il paio con la cronaca delle recenti sedute del consiglio comunale, dove il sindaco Enrico Trantino ha subito attacchi anche dai banchi della maggioranza che lo sostiene circa i tagli agli operatori Asacom.

Tensione a Palazzo

Un tema importante, sentito. Non fosse altro che tocca il sostegno alle famiglie con bambini disabili. I bene informati fanno sapere, però, che dietro la levata di scudi ci sarebbero i malumori per il mancato spoil system nelle partecipate comunali e la volontà del sindaco di non procedere, in questa fase, ad avvicendamenti in giunta.