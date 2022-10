Catania, stamattina l’ultimo saluto a Simona Strazzeri

La donna è scomparsa a 41 anni dopo una lotta contro un male: il cordoglio degli amici e dei colleghi sui social

CATANIA – Città in lutto per Simona Strazzeri, morta a 41 anni dopo una lotta di due anni contro un brutto male. I funerali della legale si sono tenuti questa mattina alle 9:30 nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, a Catania.

La notizia della morte dell’avvocato Strazzeri è stata comunicata dai colleghi del Gruppo Strazzeri con un post sui social: “Siamo enormemente addolorati nel comunicare la estremamente prematura scomparsa dell’Avv. Simona Maria Angela Strazzeri, già Partner di Gruppo Strazzeri, dopo due anni di stregua e dignitosissima lotta contro il più terribile dei mali. Nel, troppo breve, tempo trascorso su questa terra ha lasciato un’impronta indelebile di competenza, cortesia e grazia in ognuno dei suoi parenti, amici, colleghi e clienti. I veri ‘Vivi’ sono coloro che permangono nei cuori e nelle menti delle persone e Simona ‘Viva’ lo sarà per sempre. Grazie a tutti coloro che ci stanno sostenendo in questo momento che, seppur ormai atteso, rimane sempre terribile“.

Al cordoglio per la donna si uniscono i tanti amici e colleghi che, sulle bacheche social, lasciano un ricordo.