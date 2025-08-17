Il Catania stecca la prima: perde a Crotone ed è fuori dalla Coppa

Sconfitta di misura (1-0) che decreta l'uscita dalla competizione per i rossoazzurri

CATANIA – Il Catania stecca la prima. Rossazzurri eliminati dalla Coppa Italia dopo la sconfitta di misura a Crotone che s’impone grazie ad un perentorio stacco aereo di Murano che dopo 8 minuti, in perfetta solitudine, supera Dini con un preciso colpo di testa.

La squadra allenata da Toscano prova, poi, a recuperare il risultato ma deve fare i conti con un super Merelli che chiude la sua porta ai tentativi di Corbari (prima dell’intervallo) di Cicerelli e Donnarumma nel secondo tempo, con almeno un paio di altre decisive “chiusure” dell’intramontabile Cargnelutti.

È stato, tuttavia, un Catania che solo a sprazzi ha fatto intravedere qualcosa di interessante, spesso “Cicerelli-dipendente”, con poco peso offensivo complessivo malgrado la buona volontà di Forte e l’intraprendenza di Lunetta e D’Andrea nella ripresa. Grave l’errore difensivo che ha determinato la rete decisiva visto per Murano ha inzuccato di testa in perfetta solitudine in mezzo alle belle statuine. I rossazzurri hanno anche manovrato discretamente sino alla trequarti ma tocchi a volte imprecisi hanno vanificato l’esito delle manovre.

Un’eliminazione dalla competizione tricolore che arriva subito ma, forse, anche un assist per la dirigenza… sollecitata a stringere i tempi per completare adeguatamente la squadra. A cominciare dal reparto offensivo, eccessivamente impalpabile per una formazione che mira all’alta classifica di un campionato di serie C che, domenica prossima, porrà di fronte ai rossazzurri già un impegno probante qual è la gara casalinga contro l’incognita Foggia.

Tabellino

CROTONE – CATANIA 1-0

CROTONE (4-2-3-1) – Merelli, Cargnelutti, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (dal 36°s.t. Sandri), Gallo (dal 36°s.t. Guerra), Vinicius, Zunno (dal 36°s.t. Schirò), Murano (dal 13°s.t. Piovanello), Maggio (dal 29°s.t. Stronati), Gomez (k).

A disposizione: Martino, Sala, Armini, Leo, Andreoni, Bruno, Vrenna, Marazzotti.

Allenatore: Emilio Longo.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) –Dini, Ierardi, Di Gennaro (k), Celli, Casasola (dal 36°s.r. Raimo), Corbari (dal 1°s.t. Aloi), Donnarumma, Quaini (dal 16°s.t. Martic), Jimenez (dal 1°s.t. Lunetta), Cicerelli, Forte (dal 29°s.t. D’Andrea).

A disposizione: Bethers, Bottaro, Pieraccini, Allegretto, Ortoli, Giardina.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Stefano Striamo di Salerno.

Assistenti: Pierpaolo Vitale (Salerno) e Cristian Robilotta (Sala Consilina).

Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri).

Reti: 8°p.t. Murano (CRO).

note:Il Catania gioca con il lutto al braccio per la scomparsa di Pippo Baudo. Inoltre viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di un tifoso crotonese recentemente scomparso.Itifosi del Catania presenti in buon numero in occasione della prima trasferta stagionale. Esauriti i 600 tagliandi d’ingresso nel settore “ospiti” dello stadio “Scida”.

Indisponibili: Tumminello e Rispoli (CRO);Stoppa, Luperini, Rolfini, Di Tacchio, Forti, Frisenna e D’Ausilio (CT).

Ammoniti: Quaini (CT); Vinicius (CRO); Casasola (CT); Cargnelutti (CRO)

Cronaca

primo tempo (1-0)

8° Crotone in vantaggio: sul cross dalla sinistra… la retroguardia etnea si fa sorprendere da Murano che di testa batte Dini: 1-0;

16° Vinicius conclude a lato dalla distanza;

25° Cicerelli si conquista una punizione sui 20 metri ma il suo successivo calcio piazzato sbatte contro la barriera avversaria;

34° colpo di testa di Vinicius: alto;

40° Casasola s’incunea in area ma ignora i compagni meglio piazzati e sparacchia fuori!

43° sull’iniziativa di Cicerelli, Donnarumma mette in mezzo per l’accorrente Corbari che tira a botta sicura: Merelli respinge salvando il risultato!

44° Cicerelli spreca un’altra chance su punizione: alto;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude con il Crotone in vantaggio.

secondo tempo (1-0)

1° nel Catania, Aloi e Lunetta subentrano a Corbari e Jimenez;

2° Cocetta devia in corner la conclusione di Forte;

2°,30’ Aloi conclude a lato dal limite;

13° nel Crotone, Piovanello sostituisce Murano;

14° occasione per il Catania: manovra avvolgente che porta Donnarumma a servire Cicerelli la cui conclusione viene murata in angolo;

16° nel Catania, Martic subentra a Quaini;

29° nel Catania, D’Andrea rileva Forte;

29° nel Crotone, Stronati subentra a Maggio;

35° gran tiro di Lunetta che esce di poco;

36° nel Crotone, Schirò, Guerra e Sandri prendono il posto di Zunno, Gallo e Groppelli;

36° nel Catania, Raimo subentra a Casasola;

38° gran punizione a rientrare di Donnarumma: Merelli devia in tuffo;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince il Crotone. Catania eliminato dalla Coppa Italia!

[Foto Catania Fc]