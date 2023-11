Catania, STMicroelectronics assume: requisiti e domanda

Addetti alla produzione, logistica, supporto operativo e tecnici di vario tipo

STMicroelectronics assume. A Catania si accende una nuova luce nel campo dell’occupazione grazie all’inaugurazione di un nuovo stabilimento da parte dell’azienda leader nel settore dei semiconduttori. Questo progetto prevede l’assunzione di 700 nuove risorse, segnando un momento di significativa crescita lavorativa per la Regione Siciliana.

STMicroelectronics: chi è e dove opera

STMicroelectronics è un’entità high-tech di risonanza mondiale, con un core business focalizzato nella produzione e distribuzione di semiconduttori. Fondamentale è il suo contributo in diversi ambiti, quali mobilità, industria, automotive ed energia. Con una fondazione datata 1987 e una sede principale in Svizzera, l’azienda vanta quotazioni in tre prestigiosi listini: Borsa Italiana, NYSE e Euronext a Parigi.

Innovazioni retributive e previdenziali

L’accordo sindacale tra STMicroelectronics e le rappresentanze sindacali porta con sé aumenti salariali a partire dal gennaio 2024, inclusi incrementi fissi e premi annuali. Si valorizza anche il Premio Di Risultato aziendale e si prevede un percorso di stabilizzazione per i contratti a termine, oltre alla possibilità di investire totalmente nel fondo pensione Cometa.

Il nuovo stabilimento di Catania: un obiettivo innovativo

Il fulcro del nuovo stabilimento catanese di STMicroelectronics è la produzione di substrati epitassiali di carburo di silicio (SiC), fondamentali per il progresso nel settore automotive e industriale attraverso l’elettrificazione e l’efficienza energetica.

700 nuove assunzioni previste

Con l’avviamento dello stabilimento di Catania, STMicroelectronics assume circa 700 risorse, stimolando l’economia locale e rispondendo alla crescente domanda del settore.

Requisiti

Le nuove posizioni saranno principalmente orientate verso addetti alla produzione dei dispositivi SiC. Si terrà conto anche di figure quali tecnici, ingegneri, e personale addetto alla logistica e al supporto operativo.

Come presentare domanda per STMicroelectronics

Per chi è interessato a lavorare presso il nuovo impianto di Catania, il processo di candidatura si svolge attraverso il sito web di STMicroelectronics, nella sezione “Lavora con noi”, dove è possibile consultare le posizioni disponibili e inviare il proprio curriculum.



