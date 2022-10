Sidra: stop all’acqua da Librino alla Zona industriale

L'interruzione del servizio idrico avverrà nella mattinata del 21 ottobre 2022. Fino al pomeriggio, potrebbero verificarsi "fenomeni di torbidità".

CATANIA – La Sidra, società che gestisce il servizio idrico nel capoluogo etneo, annuncia che domattina – 21 ottobre 2022 – sarà sospesa la fornitura dell’acqua dalle 8 alle 12 nella seguente area: viali Nitta, Castagnola, Librino, Gelso Bianco, Zia Lisa, Zia Lisa II, via della Concordia, Playa, Acquicella Porto, viale Kennedy, San Giuseppe La Rena, villaggio Santa Maria Goretti, Fontanarossa, villaggio Sant’Agata zona C, quartiere Pigno e Zona industriale.

L’acqua sarà interrotta nell’ambito del programma di turnazioni che Sidra deve eseguire dal 10 ottobre 2022. Da quando, cioè, il pozzo Crocifisso – gestito dalla società Acque sud service – ha smesso di operare perché l’impresa non riusciva a fare fronte ai rincari energetici dovuti anche al conflitto russo-ucraino. La necessità di turni per l’acqua era stata anticipata da LiveSicilia, dopo la segnalazione di un lettore.

Secondo quanto confermato a questa testata dai vertici di Sidra, la partecipata comunale ha chiesto la requisizione del pozzo, prendendolo in gestione autonomamente, in modo da potere ripristinare il normale approviggionamento idrico su tutto il capoluogo etneo. Nell’attesa di una risposta da parte del commissario straordinario del Comune di Catania e della prefetta, i rubinetti di parte della città rimarranno ciclicamente a secco.

In fase di riattivazione del servizio, comunica Sidra, “potrebbero presentarsi fenomeni di torbidità dell’acqua: la normalizzazione dei parametri di esercizio in rete è prevista per il pomeriggio”.