Catania, tenta di strangolare il marito: 53enne arrestata

La donna si è presentata ai carabinieri con le mani sporche di sangue

CATANIA – Aggredisce il marito e viene arrestata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania. È stata la segnalazione di un 72enne a consentire l’arresto in flagranza della moglie 53enne di origini straniere, con lui convivente, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La gazzella è immediatamente arrivata in zona stazione ferroviaria dove, nei pressi di una piazzetta, hanno trovato già i segni della precedente colluttazione tra i coniugi. Sul marciapiede i carabinieri hanno visto varie suppellettili infrante, mentre una donna, posta all’esterno di un’abitazione cercava di trattenere qualcuno all’interno.

La donna si è presentata in stato di agitazione e con le mani sporche di sangue. In casa i militari hanno trovato il marito claudicante, con diverse contusioni e lacerazioni al volto e con i vestiti sporchi di sangue e strappati in piu’ punti. L’anziano ha raccontato che per l’ennesima volta era stato picchiato dalla moglie che lo aveva colpito con calci, pugni e, dopo avergli stretto le mani al collo, aveva tentato di strangolarlo promettendo che in serata l’avrebbe ammazzato.

Il 72enne è stato condotto al pronto soccorso dal quale e’ stato successivamente dimesso con una decina di giorni di prognosi. La violenta aggressione sarebbe scaturita per motivi di gelosia della donna. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo per la 53enne la reclusione nel carcere catanese di Piazza Lanza.