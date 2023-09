Catania, tenta di corrompere un funzionario della Prefettura: indagata 60enne

Inchiesta della Squadra Mobile

CATANIA – Avrebbe tentato di corrompere un funzionario della Prefettura di Catania, offrendo “un caffè” a base di banconote da 50 euro in cambio di un nulla osta. Per questo, con l’accusa di istigazione alla corruzione, è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a una sessantenne catanese, R.S.G., collaboratrice di uno studio legale.

L’indagine è stata condotta dalla sezione anticorruzione della Squadra Mobile. La misura è stata disposta dal Gip, su richiesta della Procura distrettuale di Catania. Tutto è partito dalla denuncia del funzionario della Prefettura, presentata a maggio.

L’obiettivo: il rilascio di un nullaosta per un cittadino extracomunitario

L’oggetto dell’ipotetica corruzione era il rilascio di un nulla osta per il ricongiungimento familiare di un cittadino extracomunitario, che non ne aveva diritto. Secondo l’ipotesi degli investigatori, l’indagata avrebbe offerto una somma di denaro al funzionario. La richiesta di nulla osta era già stata respinta a gennaio.

Al funzionario, avrebbe mostrato un incarto con dentro delle banconote. Non è chiaro quale fosse la somma, ma si sarebbe trattato di un fascio di banconote. La prima era di 50 euro. “Un pensiero”, avrebbe detto, per lui e per il suo dirigente. “Un modo per offrire un caffè o una granita”.

Ovviamente il funzionario ha respinto ogni tipo di regalo e anzi si è presentato in Questura a denunciare.