 Catania, tentata estorsione e minacce alla madre: arrestato 22enne
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Catania, tentata estorsione e minacce alla madre: arrestato 22enne

furto arrestati
La segnalazione della donna, il giovane aveva un divieto di avvicinamento
l'indagine dei carabinieri
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CATANIA – Violando un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi a sua madre, l’ha minacciata e aggredita perché si rifiutava di cedere alla sue continue richieste di denaro.

Catania, tentata estorsione e minacce

È l’accusa contestata a un 22enne che è stato arrestato da carabinieri del nucleo Radiomobili di Catania in flagranza di reato per di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e minacce e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione della donna. Il 22enne è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari, in altra abitazione, con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

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