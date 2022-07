Tentato omicidio a Monte Po: c’è un sospettato, prova dello stub

Il proiettile ha colpito la spalla e causato lesioni gravi al 41enne.

CATANIA – C’è un sospettato per il ferimento del 41enne S.C. a Monte Po avvenuto sabato pomeriggio. I poliziotti della Squadra Mobile di Catania lo hanno sottoposto alla prova dello stub per verificare se aveva tracce di polvere da sparo. Vanno a ritmi accelerati le indagini sul tentato omicidio di Largo Serafino Amabile Guastella. La vittima, che è stata colpita alla spalla da una pistolettata, è ricoverata all’Ospedale San Marco. Non è in pericolo di vita, ma il proiettile ha centrato la spalla e causato lesioni gravi.

I precedenti penali del 41enne per stupefacenti hanno portato l’inchiesta coordinata dalla Procura nella direttrice della droga. Un problema con un pagamento? Uno sconfinamento? Un regolamento di conti? Sono diversi gli interrogativi in cui i poliziotti della sezione Omicidi stanno cercando di dare una risposta. S.C., residente a Librino, si è recato a Monte Po forse per incontrare qualcuno. Forse chi voleva ucciderlo.